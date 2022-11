Finał piątej edycji " Ślubu od pierwszego wejrzenia " za nami i choć w ostatnim odcinku tylko Iza i Kamil potwierdzili, że zostają razem - szybko okazało się, że to nie jedyna para, jaka powstała! Już od dawna w sieci pojawiało się mnóstwo spekulacji na temat tego, że Laura i Karol są razem. Do tej pory żadne z nich nie komentowało tych doniesień, ale w mediach społecznościowych zamieszczali wymowne relacje na Instastory. Teraz wszystko stało się jasne! Na jednej z zamkniętych grup Internauta opublikował zdjęcie Laury i Karola trzymających się za ręce. W sieci fani przedstawiają już kolejne dowody... Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" jednak są parą!? Zaskakujący dowód Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" już od dawna szukają dowodów na potwierdzenie związku Laury i Karola z piątej edycji. Teraz to się udało! Na jednej z zamkniętych grup na Facebooku dla fanów "Ślubu od pierwszego wejrzenia" pojawiło się zdjęcie pary zrobione z ukrycia w jednym z centrów handlowych. Laura i Karol idą razem, trzymając się za ręce i wygląda na to, że nie zamierzają dłużej ukrywać swojego związku. W komentarzach pod zdjęciem pojawiła się lawina komentarzy. Internauci kibicują ich relacji i prezentują kolejne dowody na to, że Laura i Karol są razem! Niektórzy twierdzą nawet, że para "pomieszkuje razem"... No i pieknie ciekawe jak się stykneli o szok ja osobiście życzę im wszystkiego dobrego. Już nawet razem pomieszkują No i elegancko, życzę im szczęścia No i świetnie, niech sobie żyją długo i szczęśliwie A tak mi się wydawało, że widziałam jego dłonie u niej na stories Niby wszyscy plotkowali,domyślali się ale ja dalej jestem w szoku. Zobacz także: "Ślub od pierwszego wejrzenia": Laura...