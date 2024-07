Srebrne i złote buty są oryginalnym dopełnieniem zarówno eleganckich stylizacji, jak i tych luźniejszych, na co dzień. Metaliczne odcienie obuwia mogą być jedynym połyskującym akcentem stroju lub współgrać z równie świetlistą wieczorową sukienką lub bluzką.

Delikatne złote lub srebrne sandały na obcasie to idealna propozycja na ślub. Połyskujące buty będą dobrym uzupełnieniem wyjątkowej kreacji ślubnej.

Połyskujące buty w eleganckich i wieczorowych stylizacjach

Złote lub srebrne szpilki można założyć do wieczorowej sukienki, np. na wesele czy przyjęcie urodzinowe. Do imprezowych stylizacji pasują połyskujące dodatki w postaci modnej torebki kopertówki czy metalicznej biżuterii. Bardziej elegancki wygląd, np. na wyjście do teatru czy spotkanie biznesowe, uzyska się, ograniczając kolory do minimum. Wtedy połyskujące buty będą tylko oryginalnym akcentem w stylizacji. Zimny blask srebra ładnie komponuje się z bielą. Srebrne szpilki można zatem połączyć z eleganckimi i dopasowanymi spodniami oraz białą koszulą i jasną marynarką. Do cygaretek można też zakładać koturny lub sandały na obcasie.

Stylizacje ze złotymi i srebrnymi butami na co dzień

Buty w odcieniach złota lub srebra można nosić do codziennych stylizacji. Metaliczne obuwie wygląda bardzo efektownie zarówno do jeansów, krótkich szortów, jak i letnich sukienek oraz spódnic. Szczególnie modne fasony to: srebrne loafersy z frędzlami, mokasyny, lordsy czy delikatne sandały z odkrytymi palcami. Połyskujące obuwie ładnie komponuje się ze stylem street fashion. Moda uliczna to luźne ubrania, które podkreślają charakter, ale i są jednocześnie bardzo wygodne. Do luźnych stylizacji pasują srebrne trampki slip on, czyli wsuwane, oraz oryginalne złote oksfordki.

Srebrne buty – stylizacje na sportowo

W metalicznych odcieniach można dostać także obuwie typowo sportowe. Srebrne adidasy z efektem glitter czy modne snekearsy są wygodne i prezentują się zjawiskowo. Obuwie można nosić do jeansów, legginsów, szortów i dresów. Srebrne buty sportowe są świetnym dodatkiem do bawełnianych spódnic maxi czy wygodnych tunik i luźnych sukienek.

Zobacz także

Jaka torebka do srebrnych butów?

Do srebrnych butów warto dobierać klasyczne modele torebek, które współgrają z każdą stylizacją. Najbardziej uniwersalne z nich są średniej wielkości, w odcieniach czerni, beżu, granatu lub szarości. Im mniej dodatków na torebce, tym łatwiej będzie ją dopasować do nawet najbardziej oryginalnej stylizacji.

Jaka torebka do złotych butów?

Do eleganckiej stylizacji z połyskującymi na złoto butami można dobrać małą torebkę ze złotymi okuciami. Warto przełamywać schematy i nie dobierać szpilek i torebki w identycznym kolorze. Należy jednak pamiętać, aby oba dodatki były w podobnym stylu. Nie powinno się zatem łączyć np. skórzanych butów z torbą tekstylną.