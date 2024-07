Diane Kruger słynie ze świetnego stylu i dobrego smaku. Swoim outfitem na gali Fashion Group International Night Of Stars udowodniła, że potrafi obronić nawet coś tak niespotykanego na czerwonym dywanie jak...szorty! Aktorka zestawiła je z bardzo elegancką, zdobioną falbanami i koronką koszulą (cały zestaw pochodzi z kolekcji Jason Wu na wiosnę i lato 2016) oraz czarnymi sandałkami. Swój look uzupełniła dużymi kolczykami, gładko zaczesaną fryzurą i czerwoną szminką. My jesteśmy zachwyceni! A wam podoba wam się jej stylizacja?

Reklama