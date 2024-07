Czarna sukienka na weselu jest coraz częściej spotykaną stylizacją. Łączona z kolorowymi dodatkami może prezentować się elegancko z delikatną nutą klasyki. Istnieje możliwość, że spotka się jednak ze zniesmaczeniem innych gości, przeważnie tych starszych. Tradycja przypisuje kolor czarny sytuacjom smutnym, m.in. z żałobie.

Czarna sukienka - co symbolizuje?

Aby rozwiać wszelkie wątpliwości związane z kolorem czarnym, należy sięgnąć do źródła – czyli symboliki czarnej barwy w kulturach świata. Zaskakujące jest jak wiele, odmiennych sobie znaczeń może posiadać jeden kolor. Czerń uważana jest za kolor szczęścia i męstwa (Chiny) czy dobrobytu (Egipt).

To również urzeczywistnienie władzy, tajemniczości, zmysłowości i klasyki. W modzie kolor czarny to nie tylko uniwersalna tonacja ubrań, które łatwo połączyć z innymi barwami, ale również wyraz elegancji, szyku i dobrego smaku.

Nie można jednak pominąć kultury europejskiej (oraz amerykańskiej), która jednoznacznie utożsamia kolor czarny ze smutkiem z powodu czyjejś śmierci.

Czarna sukienka na wesele - argumenty za

Wiele osób pojawia się jednak na weselu w czarnych sukniach, ponieważ utożsamia je z wcześniej wymienianą klasyką i szykiem. Szczególnie do gustu przypadła paniom sukienka typu mała czarna. Coco Chanel, francuska projektantka, która ją zaprojektowała, ceniła w niej skromność kroju, a zarazem duży wymiar elegancji. W myśl zasady im mniej, tym więcej, stylizacja z małą czarną bardzo dobrze komponuje się na weselnym bankiecie.

Można do niej dobrać kolorowe dodatki, aby „rozchmurzyć” outfit lub pozostać przy klasyce i skomponować klasyczny look ze srebrną biżuterią, lakierowanymi szpilkami oraz torebką w kształcie pudełka.

Czarna suknia w wersji maxi. Aby błyszczeć na weselu można oczywiście sięgnąć również po sukienkę długą – jest ona bardziej ekstrawagancka i przykuwająca uwagę. Warto podkreślić, że długie suknie mają często wycięte plecy lub rozcięcie na nodze, co podnosi walory zmysłowe. Kusząca długa, czarna suknia dobrze prezentuje się podczas oficjalnych przyjęć.

Zwolennicy czarnej sukienki na weselu twierdzą, że w modzie już dawno zatarła się tradycja i schematy „wypada/nie wypada”, a łamanie zasad to tworzenie nowych trendów. Dodatkowo mogą powołać się na szablonowe ramy savoir vivre'u, które podkreślają żelazne reguły ubioru: w dzień ubieraj się w jaśniejsze tonacje, a na wieczór wybieraj ciemne.

Czarna sukienka na wesele - dlaczego nie?

Tradycja to podstawa. Kierując się tymi słowami, powinniśmy traktować kolor czarny jako zakazany i niestosowny. W polskiej kulturze dość silnie zakorzenił się obyczaj żałobny: zakładanie czarnych ubrań, kapeluszy czy nawet czarnych rajstop. Co więcej, wdowa po zmarłym mężu według tradycji powinna przez co najmniej rok chodzić na co dzień ubrana w ubrania o czarnej tonacji.

Dlatego przeciwnicy zdecydowanie odradzają zakładanie czarnej sukienki na wesele. Godzi to w ich poczucie dobrego smaku, a nawet kwestię wychowania i szacunku. Niektórzy nawet twierdzą, że przyjście na wesele w czarnej sukni może przynieść pecha młodym, dlatego „profilaktycznie” lepiej zainteresować się innym kolorem.

Jakie kolory są najlepsze na wesele?

Wśród najczęściej pojawiających się kolorów na weselu możemy zauważyć czerwień, róż, pomarańcz czy fiolet – są to kolory o ciepłej, żywej tonacji. To również barwy „bezpieczne”, które na pewno nie spowodują nieprzyjaznych spojrzeń.

W kulturze polskiej czerń (oraz biel) są kolorami zakazanymi dla gości na weselnym przyjęciu. Jest to jednak tylko obyczaj i nie powinno się go brać za pewnik w komponowaniu stylizacji weselnej. Najlepiej ubrać się w to, w czym czujemy się najlepiej, postawić na komfort i wygodę, a na drugim miejscu postawić zwyczaje i „poprawność” w postępowaniu. Jeśli nadal się wahasz, zapytaj państwa młodych czy będą mieli coś przeciwko czarnej sukience.