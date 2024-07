1 z 14

Przypięty do torebki brelok to obowiązkowy element stylizacji każdej fashionistki! Kolorowy futrzany pompon (przypominający czasem królika lub... flaminga!) to tylko początek - w sklepach możesz znaleźć zakręcone breloki z buldogiem, kotkiem, dinozaurem, rakietą czy... ananasem. Ten ostatni spodoba się wielbicielkom Fendi - futrzane owoce "wyrosły" na torebkach z wiosenno-letniej kolekcji włoskiego domu mody!

Są urocze, jednak ich cena może przyprawić o zawrót głowy - tzw. "bag charms" z logo Fendi, Prady czy Louis Vuitton kosztują nawet 5000 zł! Ale spokojnie - w nowych kolekcjach popularnych sklepów (m.in. Reserved, H&M, Stradivarius, Cropp) wyszukaliśmy modne breloki, które kosztują znacznie mniej niż torebka Chanel ;) Gotowa na mały shopping?

