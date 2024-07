Anna Mucha w lokach? To niecodzienny widok! Gwiazda na swoim Instagramie pokazała zdjęcie zaraz po przebudzeniu. Jak wygląda bez makijażu i nietypowej fryzurze? Fani są zachwycenia naturalnością i świeżością.

Anna Mucha w lokach i bez makijażu

Anna Mucha przyzwyczaiła nas do swoich długich i prostych włosów. Dlatego też widok aktorki z lokami może dziwić. Tym bardziej, bez makijażu - gwiazda jest nie do poznania. Choć sama napisała, że to jej "badhairday", jej wielbiciele mieli inne zdanie. Według nich Mucha prezentuje się świetnie:

Bad hair?????????? Chciałabym mieć takie "bad hair" codziennie!!!!!!!!! - pisze jedna z fanek

My również uważamy, że Anna prezentuje się świetnie!

