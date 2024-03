Czy wiecie, jak Dagmara Kaźmierska wyglądała zanim rozpoczęła swoją karierę w telewizji? My mamy jej archiwalne zdjęcia, bo gwiazda chętnie dzieli się na Instagramie swoimi fotkami z przeszłości. Jakiś czas temu pokazała nawet kadry ze swoich nastoletnich lat. Poznalibyście na nich Dagmarę Kaźmierską? Zobaczcie sami!

Dagmara Kaźmierska to prawdziwa ulubienica widzów, która swoją wielką medialną karierę rozpoczęła od występów w programie "Królowe życia". I choć program zniknął już z anteny TTV, to jednak ona wciąż cieszy się ogromną popularnością. Niedawno Dagmara powróciła nawet na ekrany - możemy oglądać ją w show "Dagmara szuka męża", a także w "Tańcu z gwiazdami"! Celebrytka robi prawdziwą furorę w tanecznym show Polsatu, a każdy jej występ bije prawdziwe rekordy oglądalności w sieci. Jak widać, naprawdę nie bez powodu Dagmara Kaźmierska jest nazywana "Królową życia".

Dagmara Kaźmierska to również prawdziwa królowa Instagrama! Jej profil w mediach społecznościowych śledzi ponad 1 mln internautów, co jest jednym z lepszych wyników w polskim show biznesie. Gwiazda w tym miejscu regularnie dzieli się z fanami nowinkami ze swojego życia, ale także chętnie wraca wspomnieniami do czasów sprzed 20 czy 30 lat! Jakiś czas temu "Królowa życia" zaskoczyła fotkami z okresu, gdy dopiero wkraczała w dorosłość.

Jak to fajnie mieć 18 lat. KIEDY TO BYŁO? Kochani. Bawcie się , korzystajcie z życia. Uciekajcie od toksycznych ludzi. Róbcie to na co macie ochotę. Życie tak szybko mija... A drugiego nikt Wam nie da

- pisała pod zdjęciami sprzed lat Dagmara Kaźmierska