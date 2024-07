Alicia Vikander została twarzą kampanii Louis Vuitton Cruise 2017. Aktorka promuje nową kolekcję francuskiego domu mody - najwięcej emocji wzbudzają oczywiście... torebki! W linii Cruise 2017 Louis Vuitton postanowił połączyć "francuski styl życia z gorącym charakterem Brazylii". Nicolas Ghesquière - dyrektor kreatywny LV - mówi o inspiracji kolorystyką, energią, i multikulturowością Rio de Janerio:

To, co widzę w Rio de Janerio, to ruch i wybuchowa energia, która znajduje się gdzieś pomiędzy modernizmem i egzotyką.

Tworząc kolekcję Louis Vuitton Resort 2017 starałem się włączyć do niej elementy kultury Brazylii - nie zapominając przy tym, że jestem tu tylko widzem, który przyniósł ze sobą swoje paryskie i francuskie odniesienia kulturowe.