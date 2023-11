5 z 5

Na koniec prawdziwa niespodzianka. To nie lifting, to rewolucja - torebka Dauphine została zupełnie przeprojektowana! Nowa wersja jest dziełem dyrektora artystycznego LV Nicolasa Ghesquièra, który znany jest ze swego zamiłowania do odnawiania projektów z archiwów Louis Vuitton. Nowy model inspirowany jest Dauphine z 1970 roku, kompaktową torebką w klasycznym płótnie z logotypem LV. Co się zmieniło? Metaliczne zapięcie LV, sześciokątny łańcuszek i regulowany skórzany pasek, dzięki któremu torebkę można nosić na dwa sposoby.

