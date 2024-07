Odważna suknia, oryginalne wycięcia i torebka z naszywkami od kultowej projektantki - oto „operowa” stylizacja Ady Fijał! W niedzielę gwiazda przyszła do Teatru Wielkiego Opery Narodowej na premierę spektaklu „Tristan i Izolda’’. Aktorka uwielbia eksperymentować ze stylem, dlatego ten look zupełnie nas nie dziwi! (zobacz: Piżama na gali? Ada Fijał wie, co jest modne, ale... czy wygląda dobrze? SONDA)

Reklama

Długa, granatowa suknia z golfem i długim rękawem miała skośne wycięcia w talii i na rękawach. Oryginalna kreacja to projekt polskiej marki Szczesny. Ada Fijał zestawiła ją z białymi szpilkami Loft37 i torebką z modnymi naszywkami. Kopertówka pochodzi z kolekcji kultowej projektantki torebek Anyi Hindmarch - trzeba za nią zapłacić ok. 4800 zł! (Do czego nosić białe torby - sprawdźcie tutaj). A czy wam podoba się oryginalna stylizacja Ady? OCEŃCIE!

Zobacz: Wow! Ada Fijał jako Justyna Steczkowska! Zachwyca i bawi do łez - musicie to zobaczyć!

Zobacz także

Ada Fijał na premierze opery „Tristan i Izolda’’

Ons.pl

Gwiazda założyła oryginalną, granatową suknie z wycięciami.

Ons.pl

Na dodatek stylowa torebka projektu Anyi Hindmarch!

Ons.pl

Reklama

Torebka Anya Hindmarch, ok. 4800 zł