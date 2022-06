Anna Wendzikowska w satynowej sukience. Wybrała torebkę za prawie 20 tysięcy! [ZDJĘCIA PAPARAZZI] 

Anna Wendzikowska omal nie skręciła sobie kostki wychodząc ze studia "Dzień Dobry TVN". Gwiazda TVN wyglądała pięknie w bardzo wysokich szpilkach, które idealnie pasowały do jej niebieskiej stylizacji, ale jak widać, chodzenie w nich po kostce brukowej mogło się okazać naprawdę ryzykowne. Zobaczcie zdjęcia paparazzi. Niebieski total look Anny Wendzikowskiej Anna Wendzikowska już od wielu lat jest związana z "Dzień Dobry TVN". W piątkowy poranek dziennikarka jak zwykle pojawiła się w programie, żeby opowiedzieć o swoich propozycjach filmowych na nadchodzący weekend. Anna Wendzikowska wychodząc ze studia "DDTVN" pokazała niebieski total look. Gwiazda zaprezentowała się w rozkloszowanej sukience za kolano, błękitnym płaszczu i modnej torebce Chanel. Stylizację uzupełniły bardzo wysokie szpilki. Anna Wendzikowska wyglądała świetnie, niestety przez swoje szpilki omal nie skręciła sobie kostki. Paparazzi, którzy czekali na gwiazdy pod studiem "DDTVN" uwiecznili moment, jak Anna Wendzikowska wychodzi z budynku i bardzo niefortunnie stawia nogę na kostce brukowej. Dziennikarka zachowała jednak równowagę i zimną krew i z uśmiechem pozowała do zdjęć. Zobaczcie sami! Zobacz także: Anna Wendzikowska zaskoczyła fanów. Nowoczesna młoda mama ćwiczy taniec na rurze z 5-letnią córką Anna Wendzikowska wychodzi ze studia "Dzień Dobry TVN". Gwiazda omal nie skręciła sobie kostki. Dziennikarka zachowała zimną krew i chętnie uśmiechała się do paparazzi.