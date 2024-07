Zwiastun 5. odcinka "Powiedz TAK!" wzbudza wiele emocji! Co wydarzy się we wtorek o 21.40 w ulubionym serialu widzów Polsatu? Basia (Katarzyna Zawadzka) puszcza wodze fantazji. Lampiony i kwiaty, motyle, palmy i kolorowe konie w klatkach czy połykacze sztucznych ogni i orgia o dwunastej? Którą propozycję wesela wybierze Ewa (Tamara Arciuch)? Ale jeśli chodzi o fantazję, to ciotka Zofia - nie ma sobie równych!

Zofia (Maria Pakulnis) ma kłopoty. Basia dostaje wezwanie na komisariat i wyciąga ciotkę z aresztu. Basia, Wiktor (Paweł Domagała), Justyna (Agnieszka Więdłocha) i Bartek (Nikodem Rozbicki) wspólnie świętują zlecenie od Ewy (Tamara Arciuch). Basia nagle dostaje telefon od Zofii. Ciotka jest zażenowana zaproponowaną rolą w serialu. Basia mówi o niezapłaconych rachunkach, Zofia o sztuce. Kłócą się.

Oskar (Cezary Pazura) daje Basi do podpisania umowę na organizację wesela Ewy. Basia nieoczekiwanie zgłasza uwagi i zmiany do umowy. Oskar nie okazuje tego, ale jest dumny z córki. Olga (Sylwia Gliwa) zaprasza Basię i Wiktora na kolację. Wieczór przebiega dość sztywno i niezręcznie. Michał (Mikołaj Roznerski) jest zazdrosny o Basię. Dziewczyna upija się do nieprzytomności i budzi się rano w łóżku z Wiktorem. Ewa kłóci się z Janem (Tomasz Sobczak) o wizję ślubu. Ona chce imprezy z pompą, on czegoś cichego i kameralnego. Basia próbuje znaleźć złoty środek, by oboje byli szczęśliwi.



Piąty odcinek "Powiedz TAK!" już dziś (wtorek), o godzinie 21:40 w Polsacie.

Co wydarzy się w 5. odcinku "Powiedz TAK!"?

