Co nowego w "Barwach szczęścia"? Na Martę (Kasia Zielińska) spadnie kolejny cios, nie dość, że Artur (Jacek Rozenek) jest na wózku, to jego firma upada! Tymczasem Iwona (Izabela Zwierzyńska) zacznie pracę w Karczewie - w przychodni, która należy do doktora Szeląga. I odkryje, że w tej samej placówce... zdobył etat jej były mąż (Krzysztof Wach)! Co jeszcze wydarzy się w serialu? Zobacz zwiastun odcinków 1603-1607, których emisja 20-24 lutego w TVP2 o 20.05.

