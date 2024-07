Jesteście ciekawi co czeka bohaterów “Barw szczęścia” w nadchodzącym tygodniu? Zapraszamy do obejrzenia zapowiedzi premierowych odcinków! Emisja odcinków 1481-1485 od 29 sierpnia do 2 września o 20.05 na TVP2.

Borys zabierze Bożenę na wymarzoną randkę – romantyczny piknik za miastem… A Kajtek wyląduje w rękach policji! Syn Władka nadal będzie umawiał się z Oliwką – wbrew woli jej ojca. A Zborowski... oskarży chłopaka o próbę gwałtu na jego córce! Czy nastolatka sprzeciwi się ojcu i zezna, że Cieślak jest niewinny?

Co jeszcze? Oglądaj Barwy szczęścia!

Kajtek ze swoją dziewczyną w opałach.

Randka czy znajomość przerodzi się w coś więcej?