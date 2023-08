Kolejna tragiczna wiadomość ze świata kultury. W nocy z 17 na 18 marca 2021 roku zmarł Andrzej Kowalczyk znany widzom z epizodycznych ról w "Barwach Szczęścia" oraz "Przyjaciółkach". Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, Andrzeja Kowalczyka. Spoczywaj w pokoju - poinformowano na Facebooku ZASP Katowice Aktor miał 68 lat. Zobacz także: Nie żyje gwiazda serialu "Na Wspólnej". Aleksandra Koncewicz zmarła w jednym z warszawskich szpitali Nie żyje Andrzej Kowalczyk z "Barw Szczęścia" i "Przyjaciółek". Aktor miał 68 lat W ostatnich dniach pożegnaliśmy wielu wybitnych artystów. Poinformowano m. in. o śmierci Krzysztofa Kowalewskiego, Anny Wójtowicz, ("Prześlicznej Wiolonczelistki" z piosenki Skaldów), Aleksandry Koncewicz z "Na Współnej", a teraz do mediów spłynęła wiadomość o śmierci Andrzeja Kowalczyka, który epizodycznie wystąpił m. in. w "Przyjaciółkach", "Barwach Szczęścia", "Świętej wojnie" czy "Pierwszej Miłości" jednak na co dzień związany był z chorzowskim Teatrem Rozrywki. Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego kolegi, Andrzeja Kowalczyka. Absolwent Wydziału... Opublikowany przez ZASP Katowice Czwartek, 18 marca 2021 Na Facebooku "Chorzów Miasto Kultury" tak wspomniano zmarłego Andrzeja Kowalczyka: Dzisiejszej nocy zmarł Andrzej Kowalczyk, aktor związany z chorzowskim Teatrem Rozrywki przez ponad dwie dekady. Lubiany przez kolegów z zespołu i publiczność, miał w swoim dorobku szereg ról, którymi trwale zapisał się w historii chorzowskiej sceny. Będzie dzięki nim długo i dobrze pamiętany....