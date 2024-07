6 z 8

A w finale: kolejne problemy Władka (Przemysław Stippa). Cieślak dostanie co prawda awans, ale nie zdąży się nim nacieszyć – przez intrygę Brygidy (Natalia Klimas). Była szefowa zajrzy do biura, by zabrać swoje rzeczy… i przy okazji wykradnie wyniki badań, nad którymi z takim trudem pracował jej zespół.