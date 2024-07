1 z 9

Jeśli jesteś fanem seriali, mamy dla ciebie dobra wiadomość! Powstaje nowy serial z gwiazdami młodego pokolenia. "Za marzenia", bo taki tytuł nosi, trafi na antenę prawdopodobnie jesienią 2017. A w rolach głównych zobaczymy Annę Karczmarczyk, Piotra Nerlewskiego i Maję Bohosiewicz. O czym będzie nowy serial "Za marzenia"?

Za marzenia nowy serial. O czym jest?

Scenariusz, który napisała Karolina Frankowska (scenarzystka takich hitów jak "Kryminalni" czy "Na Wspólnej", "Komisarz Aleks czy "Strażacy"), oparty jest na książce również jej autorstwa "Zaczaruj mnie". Jest to opowieść o trójce przyjaciół, którzy przyjechali do Warszawy szukać szczęścia, miłości i chcą zrealizować swoje wielkie plany. Czy im się to uda? Jakie przeszkody staną im na drodze i jaka jest siła przyjaźni? Dowiecie się oglądając nowy serial. "Za marzenia" zobaczymy najprawdopodobniej jesienią 2017 roku!

Na ekranie nie zabraknie też innych gwiazd, jak: Katarzyna Figura, Maciej Radel, Iza Kuna, Paulina Chruściel, Dominika Gwit, Mikołaj Cieślak, Piotr Ligienza, Jakub Mazurek.

Reżyseruje – Olga Chajdas. Zdjęcia rozpoczynają się już 21.04! Zobacz zdjęcia z przygotowań do serialu z jego oficjalnego Facebooka oraz filmik reklamujący serial "Za marzenia".

