Minęło sporo czasu, odkąd Jessica Alba ostatni raz pojawiła się w głównej roli w filmie. W wojennym dramacie Netfliksa „Weteranka” znów możemy zobaczyć ją, grającą pierwszoplanową postać. W produkcji dla czerwonej platformy streamingowej wcieliła się komandoskę sił specjalnych, która wraca do rodzinnego miasta po tajemniczej śmierci ojca.

Wyreżyserowany przez indonezyjskiego reżysera Mouly’ego Suryę i zainspirowany zarówno „Johnem Wickiem”, jak i „Rambo: Pierwsza krew”, film pokazuje losy Parker, która zostaje uwikłana w brutalną walkę z gangiem przestępców szalejących w mieście.

Co więcej, ci przestępcy są spokrewnieni z podejrzanym politykiem – granym przez gusta z Anthonym Michaelem Hallem – który, jak podejrzewa nasza bohaterka, może mieć coś wspólnego z nagłą śmiercią jej taty.

W miarę trwania filmu na światło dzienne wychodzą kolejne sekrety dotyczące miasta, a żądza zemsty Parkera staje się coraz bardziej brutalna – co prowadzi do kilku epickich starć w ostatnim akcie.

Uwaga! W dalszej części artykułu pojawiają się spoilery.

Wyjaśniamy zakończenie „Weteranki”. Jak zmarł ojciec Parker?

Niedługo po powrocie do rodzinnego miasta Parker zdaje sobie sprawę, że obecnie zarządzi nim gang wyjętych spod prawa bandytów, na którego czele stoi Elvis (Jake Weary), syn wpływowego polityka Ezekiela Swanna (Anthony Michael Hala).

Tymczasem brat Elvisa i były chłopak Parker, Jesse (Mark Webber) jest teraz szeryfem miasta i choć początkowo nie chce uwierzyć, że jego krewny jest zamieszany w całą przestępczą działalność, szybko staje się jasne, że on także siedzi w kieszeni swojego ojca.

W miarę jak Parker kontynuuje śledztwo w sprawie śmierci ojca w systemie tuneli, w którym założył swoją własną, dosłowną „męską jaskinię”, wielu przestępców w miasteczku staje się coraz bardziej zdesperowanych, aby powstrzymać ją przed szpiegowaniem i stosuje wobec niej coraz brutalniejsze środki, licząc, że w ten sposób bohaterka nie dotrze do prawdy.

Z rozmowy Jessego i Elvisa dowiadujemy się, że ten ostatni przechowywał broń w systemie tuneli i sprzedawał ją mężczyźnie znajdującemu się na liście krajowych terrorystów.

Później dowiadujemy się, że ojciec Parker zdał sobie z tego sprawę i dlatego został zabity. Staje się także jasne, że mają opóźnienia w dostarczeniu broni kupcowi, co naraża całą rodzinę Swannów na niebezpieczeństwo.

W każdym razie, Parker jest bardziej niż kiedykolwiek zdeterminowana, by się zemścić. Dlatego kupuje sobie cały zestaw narzędzi do zabijania – w tym maczetę – i wyrusza w pościg za Elvisem i spółką. Włamuje się do ich domu i staje twarzą w twarz z Ezechielem, pytając go: „Co naprawdę stało się z moim tatą?”

Ezechiel nieprzekonująco mówi jej, że nie miał nic wspólnego z jego śmiercią, ale nie da się jej tak łatwo odwieść. Dziewczyna wyciąga maczetę, mówiąc: „Teraz powiedz mi prawdę”.

To, co wydarza się potem, dzieje się poza kamerą, ale mocno sugeruje się, że go zabija, eufemistycznie mówiąc swojemu sojusznikowi Mike'owi, że „zmusiła go do mówienia” i wymuszając zeznanie, że jej ojciec został postrzelony w plecy po tym, jak dowiedział się, do czego tak naprawdę służy system tuneli.

Parker nie zakończyła jeszcze swojej misji zemsty, a jej kolega z sił specjalnych, Spider (Tone Bell) pojawił się w mieście, bo zaczął martwić się o jej bezpieczeństwo. Wybucha poważna walka między rodziną Swannów a terrorystami, którym sprzedawali broń, a Parker podkrada się i patrzy, jak się kłócą.

Wykorzystując sytuację i robiąc dobry użytek ze swoich imponujących umiejętności posługiwania się nożem, Parker znajduje broń, zanim zauważy Spidera zatrzymanego przez gang przestępczy. Jednak źli goście nie mogą się równać z tymi umiejętnościami, a komandoska ratuje mężczyznę. Przy okazji nazywa go po tym: „Wspaniałą dama w opałach”.

Następnie mówi mu, że planuje wysadzić system tuneli przy użyciu zdobytej broni, ale gang jeszcze się nie poddał. Po eksplozji ponownie zostaje oddzielona od Spidera.

Uzbrojona w maczetę Parker ucieka przed niebezpieczeństwem, zabijając kilku członków gangu – w tym Elvisa – i ostatecznie znajduje Spidera walczącego pod stertą kamieni. Bohaterka ratuje go ponownie - tym razem z pomocą Mike'a i jego rodziny.

Słyszy kroki należące do Jessego i jej sojusznicy każą jej dokończyć pracę. Wygląda na to, że uciekł do obiektu rządowego, więc Parker udaje, że potrzebuje pomocy medycznej, aby uzyskać dostęp do kompleksu, zanim zacznie go ścigać.

Gdy go dogania, oboje stają do walki. Parker wyraźnie ma przewagę, po czym Jesse wyciąga granat i mówi, że „teraz to on decyduje”. Mówi mu, że „wszyscy w mieście wiedzą, co zrobiłeś”.

I tak, pomimo prób Parkera, aby go od tego odwieść, wysadza się w powietrze granatem i ginie .

Następnie przeskakujemy w czasie, słysząc komunikat radiowy wyjaśniający: „Minęły cztery tygodnie od śmierci zhańbionej obecnie rodziny Swannów. Ale zmiany już wiszą w powietrzu wraz z nową inicjatywą dotyczącą głosowania mającą na celu zmianę nazwy hrabstwa”.

Wyjeżdżając z miasta, Spider mówi Parkerowi, że znalazł pewne pliki, które okazują się być domowymi nagraniami wideo, których kopię zapasową tworzył jej ojciec tuż przed śmiercią.

Otwiera foldery i ogląda różne filmy z dzieciństwa i młodości, zanim odbiera telefon od Mike'a i dowiadujemy się, że kupiła stary bar swojego ojca, który teraz przebudowuje dla Mike'a.

Zredagował i przetłumaczył Mateusz Sidorek.