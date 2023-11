5 z 10

Asia Tarnowska opiekowała się dalej Wojtusiem i cicho podkochiwała się w Tomku, który nie zwracał na nią uwagi. Chciał poświęcić się dzieciom. Jednak kiedy Joanna zaczęła spotykać się z innymi mężczyznami, to Tomek zrobił się zazdrosny. To uświadomiło mu, że coś do niej czuje.