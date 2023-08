Jolanta Fraszyńska jeszcze kilkanaście lat temu była jedną z najpopularniejszych polskich aktorek. Występowała w znanych i lubianych produkcjach serialowych i filmowych, ale ostatnio o gwieździe zrobiło się dość cicho. Okazało się, że teraz aktorka w szczególności pielęgnuje swoje życie prywatne i nieco zwolniła tempo pracy. Odnalazła spokój poza zatłoczoną Warszawą i cieszy się z życia w pięknych okolicznościach przyrody. Zobaczcie, co słychać u Jolanty Fraszyńskiej! Zobacz także: Kim jest, jak wygląda i co robi córka Jolanty Fraszyńskiej i Roberta Gonery? To piękna pani reżyser! Co słychać u Jolanty Fraszyńskiej? Jolanta Fraszyńska to jedna z najbardziej lubianych polskich aktorek. Gwiazda ma na swoim koncie wiele kultowych ról w filmach i serialach. Któż z nas nie pamięta jej fantastycznej komediowej kreacji w filmie "Kiler-ów 2-óch", czy roli Moniki Zybert w serialu "Na dobre i na złe" . Kariera zawodowa aktorki przez lata układała się świetnie. Znacznie więcej zawirowań było w jej życiu prywatnym. Jolanta Fraszyńska była związana z Robertem Gonerą, z którym doczekała się córki Nastki. Niestety małżeństwo tej dwójki rozpadło się po czterech latach. Następnie aktorka wyszła za mąż za Grzegorza Kuczeriszkę - ich małżeństwo trwało 14 lat, ale ostatecznie zakończyło się rozwodem w 2010 roku. Wszystko jednak wskazuje na to, że aktorka w końcu odnalazła spokój w miłości i boku Tomasza Zielińskiego. W 2013 r. Jolanta Fraszyńska wybrała się na warsztaty rozwoju duchowego, na których właśnie poznała Tomasza. Mężczyzna skradł serce aktorki i dziś wiodą razem szczęśliwe życie. W czasie pandemii podjęli decyzję o przeprowadzeniu się z zatłoczonej Warszawy w miejsce otoczone piękną przyrodą....