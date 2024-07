Smutna wiadomość dla fanów serialu "Świat według Kiepskich". W najnowszej serii nie zobaczymy postaci Mariana Paździocha! Po 18 latach występowania w serialu "Świat według Kiepskich", Ryszard Kotys nie wziął udziału w zdjęciach do najnowszej serii serialu. Z jakiego powodu? Aktor był mocno przeziębiony i nie mógł przyjeżdżać na plan. "Świat według Kiepskich" kręcony jest we Wrocławiu, a zdjęcia trwają około 3 tygodnie. Ryszard Kotys nie wyzdrowiał w tym czasie, dlatego pierwszy raz nie zobaczymy go na ekranie. Jak donosi "Super Express" podobno również nie zobaczymy Kotysa w kolejnej serii serialu. Czy to prawda?

Paździoch odchodzi z serialu "Świat według Kiepskich"?

Rysiu nie wziął udziału w zdjęciach tylko do obecnie emitowanej serii, ale zamierza dalej grać w serialu. Kolejną serię kręcimy w maju - mówi nam osoba z produkcji "Świata według Kiepskich".

Ryszard Kotys miał grać w serialu tytułowego Ferdka Kiepskiego, jednak ostatecznie zagrał epizod, który z czasem rozrósł się do jednaj z najbardziej lubianych postaci. Teraz pan Ryszard czuje się świetnie i już nie moze się doczekać wielkiego powrotu na plan już w maju.

Ryszard Kotys ma 85 lat.

