Walduś ze „Świata według Kiepskich” już wiosną zatańczy w "Tańcu z Gwiazdami"? Bartosz Żukowski nie ukrywa, że otrzymał propozycję i rozważa jej przyjęcie. Wiosenna edycja "Tańca z Gwiazdami" zapowiada się naprawdę spektakularnie. O żadnej dotychczas nie mówiło się tak dużo jeszcze przed jej rozpoczęciem.

Przyszedł czas na odświeżenie formatu "Tańca z Gwiazdami", po takich programach jak: "Nasz Nowy Dom" czy "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Już wiadomo, że w jury nie pojawią się ani Michał Malitowski, ani Andrzej Piaseczny, ale nowy skład nie jest jeszcze znany, choć w mediach pojawiają się spekulacje na temat udziału Agnieszki Kaczorowskiej, Rafała Maseraka czy nawet Marcina Hakiela. Tymczasem do teamu gwiazd najnowszej edycji może dołączy Bartosz Żukowski. Aktor w rozmowie z Plejadą przyznał, że otrzymywał taką propozycję wielokrotnie i odmawiał, a teraz zastanawia się aż nad dwoma propozycjami:

Wielokrotnie proponowano mi udział zarówno w „Tańcu z gwiazdami”, jak i w innych tego typu przedsięwzięciach, jednak nigdy nawet nie rozpoczynałem negocjacji. Czułem, że to nie dla mnie. Natomiast niedawno przyszły do mnie dwie tego typu propozycje i po raz pierwszy nie odmówiłem od razu. Rozmawiamy o tym, co możemy razem zrobić. Co z tego wyjdzie? Zobaczymy

- powiedział Bartosz Żukowski w rozmowie z Plejadą.