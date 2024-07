Płatowe zapalenie płuc to jeden z rodzajów zapalenia płuc wyróżnionych wedle kryterium lokalizacji stanu zapalnego. Obejmuje cały płat płuca wraz z pokrywającą go opłucną. Wskazuje się też segmentalne zapalenie płuc i odoskrzelowe zapalenie płuc.

Co powoduje płatowe zapalenie płuc?

Przyczyną płatowego zapalenia płuc może być zakażenie gronkowcem, pałeczką grypy lub dwoinką zapalenia płuc. Zazwyczaj jednak wywołują je paciorkowce zapalenia płuc. Choroba łatwiej rozwija się u osób o obniżonej odporności. Płatowe zapalenie płuc dotyka przede wszystkim osoby po 65. roku życia i dzieci. Mogą wystąpić powikłania: ropne zapalenie opłucnej, uszu, opon mózgowo-rdzeniowych oraz zapalenie wsierdzia i osierdzia.

Czynniki zwiększające ryzyko zachorowania na płatowe zapalenie płuc to palenie papierosów, alkoholizm i niedożywienie. Schorzenie to może się ujawnić na skutek cukrzycy, zakażenia wirusem HIV, radioterapii czy zaburzeń immunologicznych. Wpływ na płatowe zapalenie płuc ma także uszkodzenie błon śluzowych na skutek przewlekłego zapalenia oskrzeli czy intubacji. Do rozwoju choroby mogą przyczynić się również choroby układu oddechowego, nerek i krążenia oraz zaburzenia neurologiczne.

Jakie są objawy płatowego zapalenia płuc?

Wśród objawów płatowego zapalenia płuc wskazuje się uporczywy kaszel, który na początku jest suchy, potem przechodzi w mokry. Pojawia się ból, który przypomina zapalenie wyrostka robaczkowego, oraz silny ból w klatce piersiowej, który nasila się w szczycie wdechu, a także bóle brzucha i mięśni. Temperatura ciała jest podwyższona i utrzymuje się na tym poziomie przez wiele dni. Można zaobserwować nagłe dreszcze i plwocinę zabarwioną krwią. Ponadto tętno jest przyspieszone, a towarzyszy temu odczucie duszności. Na ustach może pojawić się opryszczka. U niemowląt występuje wciągnięcie klatki piersiowej.

Jak leczy się płatowe zapalenie płuc?

Płatowe zapalenie płuc stwierdza się na podstawie wywiadu, badania radiologicznego i fizykalnego. Badanie radiologiczne pozwala zaobserwować zaciemnienie w obszarze płata płuca i wykazanie odczynu ze strony opłucnej. W badaniu krwi diagnozuje się wzrost poziomu leukocytów i wzrost OB, a w badaniu moczu stwierdza się obecność białka.

Zapalenie płuc wymaga leczenia w szpitalu. U pacjentów stosuje się antybiotykoterapię celowaną. U starszych dzieci i osób dorosłych gorączka ustępuje nagle po kilku dniach, natomiast u niemowląt temperatura ciała spada stopniowo. Podaje się leki przeciwzapalne, przeciwbólowe i wykrztuśne. Ważne jest zapewnienie odpowiedniej wilgotności powietrza w pomieszczeniu, w którym przebywa pacjent, oraz tlenoterapii.

Aby zapobiegać płatowemu zapaleniu płuc, należy dbać o poziom odporności organizmu, stosując witaminy i naturalne antybiotyki, takie jak czosnek. Trzeba dbać o higienę, myjąc często ręce. Należy stosować szczepienia ochronne. Warto prowadzić zbilansowaną dietę i być aktywnym fizycznie. Dodatkowo trzeba unikać aktywnego i biernego palenia.