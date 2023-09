Niedzielny poranek przywitał nas bardzo smutną informacją. Okazuje się, że w nocy, z soboty na niedzielę pożegnał się z nami wspaniały aktor, Andrzej Precigs. Oficjalna informacja o śmierci pojawiła się na facebookowym profilu Związku Artystów Scen Polskich. Nie żyje Andrzej Precigs Dopiero co pożegnaliśmy wybitną piosenkarkę, 78-letią Irenę Woźniacką . Tymczasem okazuje się, że dzień później zmarł uwielbiany aktor. W nocy, z soboty na niedziele, tuż po północy w sieci pojawiła się informacja o śmierci wybitnego aktora, Andrzeja Precigsa. Ten zmarł 26 sierpnia 2023 roku. Aktor zaledwie kilka dni temu skończył 74. lata. Oficjalna informacja o śmierci gwiazdy, znanej m.in. z serialu "M jak miłość" została przekazana przez Związek Artystów Scen Polskich. Zobacz także: Nie żyje Józef Kański. Niezapomniany juror "Wielkiej gry" miał 95 lat - Z przykrością informujemy, że odszedł Andrzej Precigs - wspaniały aktor teatralny, filmowy i serialowy oraz reżyser dubbingu. Od lat związany z Teatrem Polskiego Radia. Były członek Zarządu Głównego ZASP oraz Fundacji Artystów Weteranów Scen Polskich. Żegnaj Przyjacielu... - czytamy na profilu Związku Artystów Scen Polskich. Póki co nieznana jest przyczyna śmierci. Wiadomo jednak, że aktor od dłuższego czasu walczył z chorobą. Zobacz także: Nie żyje Felicja Jagodzińska-Langer. Zagrała w "Świat według Kiepskich" i "Pierwszej miłości" Aktor teatralny i filmowy, znany jest także z dubbingu oraz popularnych seriali. Widzowie kojarzą go głównie z roli w serialu "Klan". To właśnie tam grał profesora Juliana Deptułę. Z serialem "M jak miłość" z kolei kojarzony jest od początku istnienia produkcji. Tam wcielił się w...