Przed nami ostatni odcinek serialu "Powiedz TAK!". Przyjaźń Basi (Katarzyna Zawadzka), Wiktora (Paweł Domagała), Justyny (Agnieszka Więdłocha) i Bartka (Nikodem Rozbicki) zawiśnie na włosku!

Co jeszcze wydarzy się w ostatnim odcinku? Zobaczcie zdjęcia i zwiastun!

Powiedz TAK! - finał ostatniego sezonu!

Basia idzie z Justyną po wyniki badań, a lekarz zleca dziewczynie kolejną serię. Olga (Sylwia Gliwa) nalega, aby Basia zrobiła przyjęcie weselne. Tadeusz (Piotr Gąsowski) szantażuje Oskara (Cezary Pazura). Jednak Adamczyk nagrywał swoich klientów i decyduje się na „zamknięcie ust” Tadeuszowi tymi nagraniami. Olga kłóci się z Michałem (Mikołaj Roznerski) o to, jak ma wyglądać uroczystość. Justyna przyparta do muru wyznaje Bartkowi, że zakochała się w Wiktorze. Między Bartkiem a Wiktorem dochodzi do kłótni. Bartek nie może się pogodzić ze stratą Justyny. Michał ucieka sprzed ołtarza. Wybiega z kościoła za Basią. Wyznaje jej miłość. Olga jest zdruzgotana. Basia wściekła ucieka w ramiona Wiktora. Kiedy całuje go w progu, dostrzega w głębi mieszkania Justynę...

Czy nowa miłość Justyny rzuci cień na jej przyjaźń z Basią? Kogo wybierze Wiktor – Basię czy Justynę? Czy przyjaźń czwórki bohaterów przetrwa?

Trzynasty, finałowy odcinek serialu "Powiedz TAK!" – we wtorek o godzinie 22.10 w Polsacie.

