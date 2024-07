Małgorzata Szapował – znana z serialu „Policjantki i Policjanci” – jest mistrzynią niespodzianki! Widzowie hitu Czwórki bardzo polubili zarówno ją, jak i jej postać – Monikę, która w ostatnim sezonie wyjechała za granicę, gdzie jej serialowy synek przechodzi leczenie. Sama aktorka również na co dzień bawi z daleka od planu zdjęciowego we Wrocławiu, ale kilka dni temu postanowiła odwiedzić kolegów z serialu. Czy to tylko towarzyska wizyta, czy widzowie mogą liczyć na powrót serialowej Moniki? Jedno jest pewne: ekipa bardzo zżyła się ze sobą i spotkanie z dawno nie widzianą Małgosią Szapował ogromnie ucieszyło kolegów z planu, którzy najwidoczniej zdążyli za nią zatęsknić.

O czym jest serial "Policjantki i policjanci"?

"Policjantki i policjanci" to niekwestionowany hit Czwórki, którego widownia pod koniec emisji poprzedniej serii sięgała 1,9 mln osób. 2 marca zostały wznowione premiery w swoim stałym paśmie - od poniedziałku do czwartku o godz. 19. Czwarty sezon „Policjantek i Policjantów” rozpocznie się serią niezwykle dramatycznych wydarzeń. Uprowadzona posterunkowa Ola stoczy pojedynek na śmierć i życie z wyjątkowo niebezpieczną psychopatką. Dojdzie także do tragedii, która wywróci życie komendy miejskiej do góry nogami i która dopiero z czasem zacznie ujawniać swoje drugie dno.

Pozytywny - choć zupełnie nieoczekiwany - obrót przybiorą natomiast niektóre wątki damsko-męskie. Z całą pewnością fani serialu nie będą mogli narzekać na nudę w życiu swoich ulubionych bohaterów – przed nimi awanse, nowe perspektywy, czekające na rozwiązanie tajemnice z przeszłości, a także bolesne odkrycia oraz kolejne problemy rodzinne i zawodowe. Będziecie oglądać?

Monika Szapował na planie "Policjantek i policjantów"

Aktorka zrobiła niespodziankę swoim kolegom na planie