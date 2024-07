1 z 29

Przed nami kolejny tydzień z serialem "Pierwsza miłość". Co wydarzy się u bohaterów? Oświadczyny, taneczne pląsy i słuszne lub mniej słuszne oskarżenia o zniszczenie mieszkania. Fotostory z nowych odcinków serialu od 2428 od 2432. Emisja o 18 od poniedziałku do piątku w Polsacie. Zobacz także: Maria Szafirska w "Pierwszej miłości"! Żona Krystiana Wieczorka przefarbowała się do roli na blond!

Pierwsza Miłość odc. 2428

Paweł daje się wkręcić w nieuczciwą grę Krystiana i oskarża go o zniszczenie mieszkania Marysi. Krystianowi udaje się przekonać wszystkich o swojej niewinności. Tymczasem Ewa uświadamia synowi, jak puste jest jego życie.

Anna jest zachwycona pomysłem Emilki na stworzenie spółdzielni, w której wszyscy mogliby realizować swoje projekty biznesowe.

Mikser nie chce angażować się w związek z Martą. Przyjmuje jednak zaproszenie dziewczyny na bankiet .

Pierwsza Miłość odc. 2429

Dziwne zachowanie Krystiana wzbudza niepokój wśród najbliższych. Po kolejnych drinkach wypitych w samotności, chłopak przyznaje się Melce do zniszczenia mieszkania, a Martę prosi o wybaczenie i kolejną szansę.

Mikser spotyka się z Olą, która właśnie wróciła z odwyku. Jego dawne uczucia do niej odżyły. Dziewczyna jednak postanawia zacząć nowe życie nie wracając do przeszłości.

Anna i Emilka tłumaczą mieszkańcom wsi zasady działania spółdzielni. Liczą na to, że chętnie poprą ich inicjatywę i zostaną jej członkami. Wspólne finansowanie tego przedsięwzięcia nie cieszy się jednak zainteresowaniem Wadlewian.

Pierwsza Miłość odc. 2430

Anna po raz kolejny organizuje spotkanie dla mieszkańców Wadlewa, by namówić ich na wspólny biznes. Część osób daje się przekonać do tego pomysłu. Seweryn decyduje się na wniesienie swojego kapitału.

Tymek wprowadza się do Aśki. Luiza podaje mu zasady wspólnego mieszkania. Aneta zadowolona z pracy swojej asystentki, proponuje jej dodatkowe szkolenia.

Marta przygotowuje się na bankiet. W tym czasie Mikser spędza czas z Olą.

Pierwsza Miłość odc. 2431

Radek zamierza oświadczyć się Jowicie. Dziewczyna jednak krzyżuje jego plany.

Melka spotyka się z Krystianem, by wyjaśnić z nim ostatnie nieporozumienia. Krystian postanawia w końcu wycofać się z życia Melki i zakończyć ich konflikt.

Marta jedzie z Luizą na bankiet. Przed wejściem czeka jednak na Miksera, z którym była umówiona. Tymczasem Mikołaj spędza miło czas w towarzystwie Oli. Gdy zawiedziona dziewczyna próbuje sama wrócić do domu, napada ją dwóch mężczyzn.

Pierwsza Miłość odc. 2432

Po bójce z oprawcami Marty, Krystian trafia do szpitala. Przykre zdarzenie, które ich spotkało, zbliża ich ponownie do siebie.

Kazanowa postanawia wypromować swoją przyszłą szkołę tańca. Jej taneczny występ przyciąga tłumy ciekawskich.

Błażej z przyjaciółmi organizuje dla Oli imprezę, by nie czuła się wyobcowana po powrocie z odwyku.