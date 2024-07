1 z 8

W czasie zdjęć do serialu „Pierwsza miłość” doszło do niebezpiecznego wypadku. Klaudia Halejcio i Dominika Kojro wypadły z kajaka. Na szczęście do tylko scena z serialu a dziewczyny mają się świetnie.

Luiza i Ola podczas pobytu na Mazurach wciąż rywalizują o Miksera. Między dziewczynami dochodzi do kłótni, która kończy się niebezpiecznym wypadkiem, obydwie wpadają do wody. Mikser ratuje tonącą Luizę. Czy ten nieprzyjemny incydent ponownie zbliży ich do siebie? Przekonamy się już wkrótce.

A ja wyglądała cała akcja reanimacyjna - zobacz w naszej serialowej galerii.

Emisja odcinków z wypadkiem i akcją ratunkową 31 października i 1 listopada o godz. 18.00.

