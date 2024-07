1 z 7

Już ten piątek 24 marca czwarty odcinek szóstego sezon serialu "O mnie się nie martw". Co wydarzy się tym razem u bohaterów? Mamy dla Was opis, a także zdjęcia z 4. odcinka serialu w naszej GALERII. Emisja o 20.40 w TVP2. Sylwia podejmuje pracę w kancelarii. Marcin przedstawia ojcu nową atrakcyjną stażystkę. Zaskoczony Marek postanawia wybadać sprawę tego zatrudnienia. Podpytuje Martę o Sylwię. Ale Marta zajęta jest tymczasem sprawami spadku Krzyśka. Nie chce dopuścić do tego, by Krzysiek odrzucił spadek. Radzi się w tej sprawie Pawła, który informuje ją, że w takiej sytuacji majątek przejdzie na Oliwkę. Marta postanawia sprytnie wykorzystać tę informację. Zobacz także: Co sie wydarzy w 2. i 3. odcinku "O mnie się nie martw"? Mamy ZDJĘCIA!