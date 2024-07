7 z 7

Tymczasem wieczorem, gdy Piotrek pojedzie do antykwariatu, by spotkać się z kupcem… aresztuje go policja! Bo klaser ze znaczkami, który podarował mu ojciec, okaże się skradziony.

- Skąd to masz?

- Dostałem! To był prezent...

- Wszyscy tak mówią... Do radiowozu! I grzecznie... żebyś sobie nie pogorszył sytuacji!

- Słuchajcie, to jakieś nieporozumienie!

Czy ratownik zdoła udowodnić, że jest niewinny – i odzyska wolność? Emisja odcinka numer 134 już 22 marca… takich emocji lepiej nie przegapić!