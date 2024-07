Aurelia – przez rodzinę i przyjaciół nazywana Lilką – przyjedzie do Leśnej Góry, by poznać wnuka… I od razu sprawi, że Julka obleje się rumieńcem!

- Nie jestem z tych, co to wściubiają nos w nieswoje sprawy... ale czy między tobą a moim synem dobrze się układa?

- Tak, dogadujemy się... Cudem, bo Artur nie ma najłatwiejszego charakteru!

- Kochanie, ale ja pytam o co innego. Jak wam jest w łóżku? Pytam nie jako przyszła teściowa, ale dyplomowany seksuolog!

- Wiesz… on zawsze był taki pozamykany na „te” sprawy... Dziewictwo stracił wyjątkowo późno i to tylko dzięki determinacji jego ówczesnej dziewczyny!