- Zostajesz, bo chcesz się poświęcić dla mnie i dla moich dzieci?

- Nie poświęcam się. To nie leży w mojej naturze.

- Właśnie. Może nie jutro i nie za miesiąc, ale wcześniej czy później dojdzie do ciebie to, że może popełniłaś błąd... Że może powinnaś była wyjechać. Wtedy będziesz żałować. Może mnie znienawidzisz...

- Tak nie będzie!