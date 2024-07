Serial "Na dobre i na złe" hitem Telewizyjnej Dwójki. Okazuje się, że ostatnią serię telenoweli o perypetiach lekarzy z Leśnej Góry oglądało średnio 4,51 mln widzów! Według informacji portalu Wirtualnemedia.pl, dzięki takim wynikom TVP2 w czasie nadawania serialu była liderem na rynku telewizyjnym. Wpływy z reklam przyniosły stacji 31,49 mln złotych.

Najnowszy sezon serialu fani mogli oglądać od sierpnia 2016 roku do maja 2017 roku. W tym czasie "Na dobre i na złe" przyciągało przed telewizory wielomilionową widownię. Według informacji portalu najwięcej osób obejrzało odcinek emitowany 22 września - TVP2 wybrało wówczas 5,03 mln widzów. Telewizyjna Dwójka w środowe wieczory, kiedy pokazywała "Na dobre i na złe" miażdżyła konkurencję. Warto zauważyć, że na drugim miejscu znalazł się TVN, który przyciągał 1,4 mln widzów.

Bardzo cieszy mnie wysoka oglądalność „Na dobre i na złe” w tym sezonie. Poza „M jak miłość” jest to wciąż najchętniej oglądany serial telewizyjny, a w swoim paśmie zawsze był numerem jeden. Mimo, że jest to produkcja o dużych ambicjach i wymaga ogromnego przygotowania z powodu swojej medycznej tematyki, z powodzeniem trafiamy od lat do szerokiej publiczności i to jest dla mnie najważniejsze - w rozmowie z portalem przyznał producent serialu, Tadeusz Lampka.