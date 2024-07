Jak aktorzy z Na wspólnej - czyli Dawid Czupryński (Bruno) oraz Michał Malinowski (Norbert) przygotowywali się do roli chippendalsów? Michał w rozmowie z Party.pl opowiedział nam, że w pracy nad tańcem erotycznym pomagał im... Dawid Ozdoba - znany tancerz (który kiedyś był związany z Edytą Herbuś!)

Mieliśmy zajęcia z Dawidem Ozdobą, przygotowywaliśmy układu, on nas uczył tego fachu, pracowaliśmy nad ciałem, pamiętając o tym, że musiało to być zróżnicowane, bo wiadomo, że Ci ci oglądają, to wiedzą, że Bruno miał trochę ciężej na początku, że mniej się w tym fachu odnajdywał - mówi Michał Malinowski.