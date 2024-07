Dawid Ozdoba, który niedawno wydał książkę "Wieczór panieński. Cała prawda" ujawnia w niej, jak wygląda jego praca i jaki ma stosunek do kobiet.

Nie jest tajemnicą, że kilka lat temu Dawid Ozdoba był w związku z aktorką, Edytą Herbuś. O ich relacji krążyły legendy, ale gwiazda nigdy nie odniosła się do plotek. W swojej pierwszej książce tancerz i założyciel grupy BadBoys opowiada o swoim związku z tajemniczą Edytą. Czy chodzi o Herbuś?

Spotkaliśmy się w momencie, kiedy BadBoysi byli na szczycie, a ja miałem za sobą wygraną w programie "Amazonki". Dużo wtedy pracowałem, ale byłem też niezłym łobuzem. Korzystałem z życia: kobiety, imprezy, używki. Grałem często w reklamach i właśnie na planie jednej z nich poznałem Edytę. Szedłem do studia, gdzie miały rozpocząć się zdjęcia, gdy minąłem siedzącą na korytarzy drobną brunetkę. Z burzą włosów, w czerwonej sukience. Zapamiętałem jej śliczne, naturalne usta. Piękne oczy. To były jej początki w Warszawie. Boże, jaka dziewczyna!, pomyślałem i zaproponowałem odwiezienie po zdjęciach do domu. Tak też zrobiłem, a ona dała mi swój numer telefonu".

Dawid Ozdoba przyznał, że szybko zamieszkali razem:

Niemal od razu zaczęliśmy tworzyć związek. Ja miałem grupę BadBoys, ona dopiero zaczynała. Chodziłem wtedy na wszystkie castingi, znałem agencje aktorskie i dzięki temu mogłem Edycie pomóc. Brałem ją do samochodu i jechaliśmy, ale zawsze słyszeliśmy to samo. Za mała, zbyt drobna, zbyt filigranowa. Ja na to: "Przecież ma piękny uśmiech, jest fotogeniczna, doskonale się rusza!", ale agentów jakoś to nie przekonywało. Zrobiłem Edycie pierwsze zdjęcia, dosłownie pod drzewami, niedaleko jednej agencji. Miała wtedy na sobie kostium kąpielowy, wyglądała świetnie. Tak właśnie wyglądała debiutancka sesja mojej byłej partnerki. Poszliśmy ją wywołać.