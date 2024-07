Magdalena Lamparska zagrała główną rolę w nowym serialu Polsatu "Niania w wielkim mieście". Na planie aktorka najczęściej pracowała z maluchami, co nie zawsze jest takim prostym zadaniem. O szczegółach opowiedziała w rozmowie z polsat.pl

Magda w serialu "Niania w wielkim mieście" gra Danę - dziewczynę, która przyjeżdża z małego miasteczka położonego w Górach Świętokrzyskich do Warszawy. Chce realizować swoje ambicje i marzenia, ostatecznie zostaje... nianią!

Postać którą gram ukończyła z wyróżnieniem psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Pojawia się w stolicy, a mimo to, ma duże problemy ze znalezieniem dobrej pracy. Los tak chce, że przez przypadek trafia do agencji niań. Zaczyna zajmować się dziećmi. Nie jest to jej największe marzenie o karierze, ale okazuje się, że dziewczyna jest w tym świetna. Odkrywa w tym swoją pasję. - mówi Magda Lamparska.