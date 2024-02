W styczniu 2024 roku „Griselda” rządzi wśród seriali, zajmując pierwsze miejsce w rankingu popularności odcinkowych serii Netfliksa. Sześcioodcinkowa produkcja, za którą odpowiadają twórcy hitu „Narcos”, zrobiła mnóstwo hałasu, a odtwórczyni głównej roli Sofia Vergara dzisiaj jest jedną z najgłośniejszych aktorek. Co ciekawe, wcześniej grała w ciepłym i zabawnym serialu komediowym „Współczesna rodzina”, w którym wcieliła się w postać kochającej żony i matki. Nic dziwnego, że zagranie okrutnej baronessy zaskoczyło widzów. Gwiazda niedawno opowiedziała o kulisach powstania „Griseldy”.

Podczas konferencji prasowej poświęconej serialowi „Griselda” o kolumbijskiej baronessie, która toczyła krwawą wojnę m.in. z samym Pablo Escobarem, ekipa hitu Netfliksa opowiedziała o jego powstawaniu. Gwiazda produkcji, Sofia Vergara przyznała, że miała sporo wątpliwości przed rozpoczęciem zdjęć. Miała świadomość, że masa widzów kojarzy ją przede wszystkim z rolą temperamentnej pani domu ze „Współczesnej rodziny”. Musiała znaleźć sposób, by całkowicie zmienić wizerunek.

Przeprowadziliśmy wiele testów, aby ją (przyp. red. – Griseldę) odnaleźć. Od samego początku wiedzieliśmy, że nie chcemy, abym wyglądała dokładnie jak Griselda Blanco, ponieważ nie mieliśmy na to czasu. Robiliśmy serial telewizyjny, nie mieliśmy ośmiu godzin na zrobienie makijażu każdego dnia. Ale najważniejszą rzeczą dla mnie było, abym zniknęła. Aby Sofia zniknęła, aby Gloria Pritchett ze «Współczesnej rodziny» zniknęła. Nie chciałam, żeby ludzie myśleli: «O, to Gloria ze sztucznym nosem. To było moje główne zmartwienie». I zajęło nam wiele testów, oglądaliśmy różne peruki, różne nosy, różne brwi

Aktorka obawiała się jednak, że zbyt mocna charakteryzacja również może wpłynąć negatywnie na odbiór serialu Netfliksa. Na potrzeby roli Sofia Vergara miała sztuczne zęby, brwi, linię włosów oraz nos. Podczas pracy na planie nosiła specjalne protezy. Oprócz tego zmieniono także jej karnację.

Okazało się, że przez tygodnie tworzenia serialu „Griselda” gwiazda nabawiła się problemów z kręgosłupem i zaczęła doświadczać intensywnego bólu. Wszystko przez to, że przyjmowała inną pozycję ciała, by wydawać się niższa. W dodatku nosiła ubrania zmieniające figurę.

Przyjmowałam taką pozycję ciała przez sześć miesięcy. Jedyny raz, kiedy nie poszłam do pracy, to było dlatego, że wstałam rano i bolały mnie plecy. Nie mogłam wstać, bo mam 50 lat, przyjmowałam tę dziwną pozycję, chodziłam w ten sposób, paliłam. A lekarz na to: Jesteś szalona. Nie możesz tego robić w twoim wieku. Zrobili mi zastrzyk. Teraz mam problem z dyskiem od takiego chodzenia. Było warto! Nie będę tego mówić za 10 lat, kiedy będę potrzebować operacji. Ale teraz muszę być bardzo ostrożna, muszę od czas do czasu chodzić na fizjoterapię, bo jeśli o tym zapomnę, (przyp. red. – ból) wraca

– zdradziła.