Zapraszamy na 1280 odcinek „M jak Miłość” i kolejne spotkanie z Marią (Małgorzata Pieńkowska) oraz Bilskim (Zbigniew Stryj). Czy Rogowska przejrzy w końcu na oczy - i zrozumie, że „ukochany” nigdy nie był z nią naprawdę szczery? Czytaj fotostory, emisja odcinka 1280 już 21 lutego o 20.40 w TVP2.

W kolejny wtorek Artur (Robert Moskwa) spróbuje zdobyć dowód na to, że Robert nadal łamie prawo – i zacznie rywala śledzić. „Biznesmen” od razu jednak go zauważy… Co będzie dalej? Zobacz kolejny slajd!

