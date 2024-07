1 z 6

8 maja we Wrocławiu rozpoczęły się zdjęcia do nowych odcinków „Świata według Kiepskich”. Po krótkiej przerwie, związanej z chorobą, na plan serialu wraz z całą ekipą powrócił Ryszard Kotys, czyli serialowy Paździoch! Zdjęcia potrwają do 2 czerwca. Emisja 12 premierowych odcinków planowana jest na jesień 2017. Co wydarzy się w nowych odcinkach kultowych już Kiepskich?

W premierowym sezonie Paździoch (Ryszard Kotys) odnajdzie w życiu nową fascynującą pasję. W serialu pojawi się również kolejny adorator Mariolki (Barbara Mularczyk-Potocka), Mikołaj Kopernik (Andrzej Kłak). Halina (Marzena Kipiel-Sztuka) postanowi wreszcie wymienić meble w dużym pokoju, a postawiony przed faktem dokonanym Ferdek(Andrzej Grabowski), uda się w misję poszukiwania wyrzuconych przez małżonkę foteli. Mieszkańców kamienicy czeka również zmiana czasu. Kiepski jako jedyny, postanowi żyć według własnego zegarka.

W nowych odcinkach zobaczymy niezmiennie stałą obsadę serialu: Ferdka (Andrzej Grabowski), Halinkę (Marzena Kipiel-Sztuka), Mariolkę (Barbara Mularczyk-Potocka), Helenę Paździoch (Renata Pałys), Mariana Paździocha (Ryszard Kotys), Waldusia (Bartosz Żukowski) Jolasię (Anna Ilczuk), Kozłowską (Joanna Kurowska), Prezesa Kozłowskiego (Andrzej Gałła), Malinowską (Zofia Czerwińska), Badurę (Lech Dyblik) i innych, ale pojawią się również gościnnie m.in. Jacek Braciak, Agnieszka Więdłocha oraz Andrzej Kłak.

