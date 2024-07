W redakcji Party.pl gościli Stefan Pawłowski i Katarzyna Ankudowicz. Na godzinę stali się prawdziwymi... dziennikarzami! Specjalnie dla was napisali artykuł - zdradzili co będzie się dziać w nowych odcinkach "O mnie się nie martw"! Zapraszamy do lektury! :)

Reklama

Cześć, tu Kasia i Stefan albo pani Marta i Kaszuba Mecenas.

Mamy dość ukrywania prawdy!

Opowiemy w szczegółach - to prawdopodobnie cała treść kolejnych odcinków.

Osoba z bliskiego otoczenia gwiazd jest przerażona: -OMG! Oni ryzykują zwolnieniem..czyli wszystkim!!!

- Stefan, co my robimy!! - mówi Kasia blokując klawiaturę redakcji party.pl.

Zobacz także

- Nie możemy tego dłużej ukrywać! Raz kozie śmierć! - Stefan stanowczo siada przy redakcyjnym biurku.

W piątym odcinku spór klientów w kancelarii prawnej, któremu zaskakująco zaradzi Sylwia Małecka! Kaszuba próbuje załagodzić narastający konflikt pomiędzy Grażyną i Krzyśkiem. Marta zacięcie walczy o spadkowe należności swego wybranka, bardziej zresztą niż on sam. Do tego Kaszuba flirtuje smsowo stale pod stołem, czy Iga ma powody do zazdrości? Iga prosi o wsparcie Ewę w przeprowadzeniu śledztwa, Ewa natomiast pochłonięta jest sprawami zawodowymi. Bardzo ciężka sytuacja w hotelu, gdzie pracuje, zmusza ją do poproszenia o pomoc Marcina. Kaszuba, jak zawsze gotów pomóc bliskim, nawet w chorobie pomaga przyjaciółce.

Tymczasem Paweł stawia ultimatum zrozpaczonej Aśce, czy dziewczyna ulegnie?! Wśród ekipy produkcyjnej i aktorów prowadzone są zakłady, kogo wybierze Aśka?!

-Uważam, że Paweł bardziej do niej pasuje.– mówi osoba współpracująca z serialem. - A ja uważam, że jak mąż to mąż, jednak.- twierdzi kolega serialowego Pawła.

Kochani, dobra wiadomość- wy też możecie się zakładać, do wygrania milion zapałek. Dzięki tajemniczemu inwestorowi z miasta znanego z produkcji zapałek, który ufundował nagrodę!

A poważnie to piszcie, prosimy, kogo powinna wybrać Aśka, bo my kompletnie nie możemy się zdecydować, kochamy ich obu!

Pozdrawiamy Was i bardzo dziękujemy za nagrodę!

Chętnie odbierzemy taką samą za rok:)))))

Zobacz także: Co wydarzy się w 4. odcinku "O mnie się nie martw"? Marcin ma nową atrakcyjną stażystkę! WIDEO

Zobaczcie też co działo się w naszej redakcji! :) Oto relacja!

Katarzyna Ankudowicz i Stefan Pawłowski pojawili się w redakcji Party.pl!

Reklama

Jak sobie poradzili w roli dziennikarzy?