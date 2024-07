Już w najbliższy piątek 24 marca czwarty odcinek szóstego sezonu serialu "O mnie się nie martw". Co wydarzy się tym razem u bohaterów? Emisja o 20.40 w TVP2.

Opis 4 odcinka "O mnie się nie martw".

Sylwia podejmuje pracę w kancelarii. Marcin przedstawia ojcu nową atrakcyjną stażystkę. Zaskoczony Marek postanawia wybadać sprawę tego zatrudnienia. Podpytuje Martę o Sylwię. Ale Marta zajęta jest tymczasem sprawami spadku Krzyśka. Nie chce dopuścić do tego, by Krzysiek odrzucił spadek. Radzi się w tej sprawie Pawła, który informuje ją, że w takiej sytuacji majątek przejdzie na Oliwkę. Marta postanawia sprytnie wykorzystać tę informację.

Tymczasem w ramach pierwszego dnia pracy Marcin zabiera Sylwię na sprawę mężczyzny oskarżonego o uwięzienie kochanka swojej żony. Sylwia od początku nie ukrywa niechęci do klienta, za co zostaje upomniana. Sprawa przebiega po myśli Marcina, gdy nieoczekiwanie wydaje się, że Sylwia stanęła po drugiej stronie. Wściekły Marcin wyprasza Sylwię z sali sądowej. Załamana Sylwia przeprasza Marcina, ale nie liczy na to, że da jej drugą szansę. Niespodziewanie za Sylwią wstawia się Paweł… Marcin mówi Idze, jak bardzo za nią tęskni.

Krzysiek, Wojtek i Jacek mają prawdziwy problem. A właściwie to Jacek... Krzysiek postanawia działać. Ma pomysł, który wymaga jednak pomocy pani Irenki i jej odstawionego adoratora, Karola.

Aśka spotyka się z Pawłem na rehabilitacji. Najwyraźniej nie umie oprzeć się jego planowi. Wydaje się, że wreszcie ulegnie, gdy pod przychodnię podjeżdża Adam.

