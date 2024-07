Serial "Belfer", w którym Maciej Stuhr wcielił się w rolę nauczyciela języka polskiego, odniósł jesienią wielki sukces! Produkcja z udziałem aktora przyciągnęła przed telewizory milionową widownię i wzbudziła bardzo dużo emocji, ponieważ wszyscy przez wiele tygodni zadawali sobie pytanie - Kto zabił Asię Walewską? Nikogo zatem nie zdziwiła informacja, że Canal + wyprodukuje 2. sezon tego serialu. Gdzie tym razem będzie się toczyła akcja serialu "Belfer"?

Drugi sezon serialu "Belfer" - kiedy emisja?

Prace nad scenariuszem do drugiego sezonu serialu "Belfer", Canal+ miał rozpocząć jeszcze przed premierą pierwszego sezonu serialu. Dotychczas producenci nie chcieli jednak zdradzać żadnych szczegółów drugiego sezonu. W finale 1. sezonu dowiedzieliśmy się jedynie, że Paweł Zawadzki, w którego wciela się Maciej Stuhr, tym razem pojedzie do Wrocławia i to właśnie tam będzie działa się akcja serialu. Premiera Belfer 2 planowana jest już na jesień 2017 roku. Co o drugim sezonie powiedział Maciej Stuhr? Posłuchajcie wywiadu z aktorem!

Ruszają zdjęcia do drugiego sezonu serialu Belfer

Będziecie oglądać?