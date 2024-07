Na pogrzebie Lili pojawią się jej wszyscy przyjaciele. Klemens (Sebastian Perdek), żegnając ukochaną, z trudem zapanuje nad emocjami.

- To była moja żona. Moja miłość. Od pierwszego wejrzenia. Od pierwszego spotkania… Lili, twoje życie jest dowodem na to, ile miałaś odwagi. Walczyłaś o lepszy los. Najpierw dla siebie, przyjeżdżając do Polski, a potem dla swojej córeczki… Chciałaś być wolnym człowiekiem. Do ostatnich chwil walczyłaś z tymi, którzy znowu chcieli ci tę wolność odebrać i zastraszyć...