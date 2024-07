Tymczasem Stefan (Krzysztof Kiersznowski) zacznie namawiać Kasię, by razem z synem wyjechała z Warszawy – jak najdalej od zagrożenia, które sprowadził na oboje Łukasz.

- Pakuj się, Kasia, nie ma na co czekać! To są bandyci bez sumienia, zamordowali już dwie dziewczyny!

- Policja panuje nad sytuacją...

- Co to znaczy: „panuje”? Bo postawili kogoś pod domem? Kasia, tak samo kiedyś mówiłaś o Adamie, a teraz własna matka nie wie, gdzie on jest!