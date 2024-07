Zistę można podawać z dodatkiem rodzynek lub śliwek, polaną rozpuszczoną czekoladą i płatkami czekoladowymi. Jest tradycyjnym ciastem kuchni śląskiej.

Zista to ciasto piaskowe (biszkoptowo-tłuszczowe) przygotowywane z mąki pszennej z dodatkiem mąki ziemniaczanej, masła lub margaryny, jajek i startej skórki cytrynowej. Ciasto takie można podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno. Przypomina strukturą ciasto kruche, jednak jest ono o wiele delikatniejsze.

Zista, czyli ucierana babka

Zista to tradycyjna babka piaskowa o smaku cytrynowym. Idealnie nadaje się jako deser do niedzielnego obiadu lub dodatek do kawy.

Potrzebujesz:

miksera,

formy do pieczenia (np. keksówki),

miski,

garnuszka.

Składniki na ciasto:

300 g mąki pszennej,

2 łyżeczki proszku do pieczenia,

300 g cukru,

250 g masła (dodatkowo trochę do wysmarowania formy),

5 jajka,

2 cytryny,

1 żółtko,

sok z cytryny (do smaku),

bułka tarta (do obsypania formy),

150 g cukru pudru.

Czas przygotowania: 60 minut

Stopień trudności: łatwy

Wskazówki: Ścierając skórkę z cytryny uważaj, by nie zetrzeć białej warstwy, która jest gorzka.

Sposób przygotowania:

Przesiej mąkę.

Zmieszaj ją z proszkiem do pieczenia.

Dodaj cukier.

Wszystko dokładnie wymieszaj.

Dodaj masło, jajka i dokładnie zmiksuj.

Cytryny sparz we wrzątku.

Zetrzyj na tarce.

Z jednej z cytryn wyciśnij sok.

Do ciasta wsyp skórkę cytrynowa, wlej sok i dokładnie wymieszaj.

wymieszaj. Formę wysmaruj masłem i obsyp bułką tartą.

Przelej ciasto do formy.

Nagrzej piekarnik do 180 stopni Celsjusza.

Wstaw do pieczenia na około 45 minut.

Gdy ciasto się upiecze, wyciśnij sok z drugiej cytryny do garnuszka.

Dodaj 150 g cukru pudru i żółtko.

Dokładnie wymieszaj, aż się wszystko połączy.

Polej gotową polewą ciasto.

Odczekaj, aż masa zastygnie. Gotowe.

Smacznego!