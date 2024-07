Plamy z atramentu najczęściej pojawiają się na ubraniach i rękach dzieci w wieku szkolnym. Poplamiony może zostać również dywan. W tej sytuacji sprawdzą się domowe sposoby z użyciem produktów, które znajdują się w każdym domu. Co ważne, nie należy prasować materiałów, z których plamy jeszcze całkowicie nie zostały usunięte, ponieważ wysoka temperatura utrwali zabrudzenia.

Reklama

Usuwanie plam z atramentu z powierzchni ciała

Plamę z atramentu na skórze można usunąć, pocierając zabrudzone miejsce pumeksem. Warto również wykorzystać sok z pomidora lub z cytryny. Brudne miejsce na ciele należy pocierać szmatką zwilżoną sokiem z tego warzywa lub owocu do momentu, gdy plama zniknie.

Usuwanie plam z atramentu z dywanu

Plamę na dywanie ze sztucznej tkaniny należy zasypać dużą ilością soli i pozostawić na 30 minut. Po tym czasie dywan trzeba odkurzyć. Aby usunąć ewentualne pozostałości po atramencie, miejsce, w którym była plama, można dodatkowo przetrzeć szmatką zamoczoną w wodzie z mydłem.

Plama z atramentu na wełnianym dywanie wymaga zastosowania kilku etapów oczyszczania i trzech produktów do wywabiania tego typu zabrudzeń. Na początek należy zebrać nadmiar atramentu przy pomocy bibuły lub waty. Następnie plamę trzeba pocierać szmatką zwilżoną octem. Drugi krok to przecieranie zabrudzonego miejsca ściereczką zamoczoną w ciepłym mleku. Na koniec plamę z atramentu należy przetrzeć ściereczką namoczoną w spirytusie.

Zobacz także

Plamy z atramentu na wykładzinie można usunąć, polewając je ciepłym mlekiem i posypując garścią soli kuchennej. Pod spód należy ułożyć miękką ściereczkę. Należy odczekać godzinę, a potem zetrzeć sól wilgotną szmatką.

Usuwanie plam z atramentu z ubrań

Aby usunąć plamę z atramentu na sztucznym materiale, należy moczyć ją w ciepłym mleku przez 10 minut, a następnie wyprać ubranie w letniej wodzie. Ten sposób jest rekomendowany dla ubrań kolorowych. Z kolei plamę na naturalnej i białej tkaninie (ubraniach lnianych lub bawełnianych) trzeba skropić sokiem z cytryny (albo przecierać ją połówką cytryny) lub potrzeć szmatką nasączoną spirytusem, a następnie ubrać jak zwykle. Plamę z atramentu na naturalnym materiale można również moczyć w zsiadłym mleku przez godzinę, a następnie uprać w wodzie.

Reklama

Plamę z atramentu na jedwabnej bluzce można wywabić przy użyciu ciepłego spirytusu albo mleka. Należy nasączyć ściereczkę wybranym płynem i rozpocząć usuwanie plamy od jej krawędzi do wewnątrz. Na koniec trzeba wyprać ubranie w płynie przeznaczonym do jedwabnych tkanin. Plamę z atramentu na wełnianym swetrze usuwa się mieszanką przygotowaną z gorącego mleka i soku z cytryny. Taką miksturą należy polewać poplamione miejsce. Do usunięcia plamy z tego materiału można też użyć ściereczki namoczonej w czystym alkoholu, którą należy przecierać zabrudzone miejsce.