Śliwki występują na całym świecie w ponad 6 tys. odmian. Najpopularniejsze u nas są węgierki, mirabelki oraz renklody. Zawarte w śliwkach składniki odżywcze (witaminy A, B6, C, E, K, magnez, potas, wapń, fosfor, żelazo) czynią z nich szczególnie zdrową przekąskę oraz składnik wielu dań i deserów. Ponadto wykazują działanie antyoksydacyjne, czyli walczą z odpowiedzialnymi m.in. za procesy starzenia wolnymi rodnikami.

Śliwki – kalorie i składniki odżywcze w 100 g

Śliwki są niskokaloryczne – 100 g (jedna węgierka waży średnio 50 g) zawiera 45 kcal, ponadto mają niski indeks glikemiczny. Znajdziemy w nich również białko: 0,6 g, tłuszcz: 0,2 g, węglowodany: 11,7 g oraz błonnik: 1,6 g Warto wspomnieć, że suszone śliwki mają kilkakrotnie więcej witaminy A niż świeże, ale są też bardziej kaloryczne. 100 g (jedna suszona śliwka waży około 7 g) suszonych śliwek, to 267 kcal, 3,5 g białka, 1,2 g tłuszczu, 68,9 g węglowodanów oraz 9,4 g błonnika. Ponadto warto pamiętać, że suszenie owoców zwiększa ich wartości odżywcze przede wszystkim pod względem zawartości witamin i minerałów. Na rynku dostępne są zazwyczaj owoce siarkowane – nie suszone naturalnie – warto kupować te, które w składzie nie zawierają dwutlenku siarki.

Śliwki – właściwości lecznicze

Zawarta w śliwkach witamina K wpływa korzystnie na układ krwionośny oraz na cerę – razem z witaminą C uszczelnia naczynia krwionośne. Szczególnie ciemne odmiany śliwek to bardzo silne antyoksydanty, czyli przeciwutleniacze chroniące komórki ciała przed destrukcyjnym działaniem wolnych rodników. Zawarte w śliwkach pektyny hamują wchłanianie cukrów z pożywienia oraz regulują poziom cholesterolu we krwi. Suszone śliwki ze względu na bardzo wysoką zawartość błonnika usprawniają pracę układu pokarmowego i usuwają resztki pokarmów ze ścian jelita grubego.

Śliwki są świetnym pomysłem na przekąskę, wspaniałym dodatkiem do ciast, konfitur, nalewek, kompotów czy likierów. Warto pamiętać, aby jeść je z umiarem ponieważ w nadmiarze mogą wywołać efekt przeczyszczający.

