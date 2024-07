Pomelo pochodzi z Malezji – państwa azjatyckiego. Owoc rośnie na drzewie, zalicza się do rodziny cytrusów. Niektóre okazy ważą nawet 2 kilogramy i więcej. Kupując pomelo należy zwrócić uwagę na ciężar owocu – jeśli jest zbyt lekkie, to może być wysuszone w środku.

Reklama

Właściwości odżywcze pomelo

Pomelo ma więcej witaminy C niż inne owoce cytrusowe (około 61 mg/100 gramów), np. grejpfrut (34 mg/100 gramów) czy cytryna (53 mg/100 gramów), dzięki czemu usprawnia pracę układu odpornościowego. Jeśli podzielimy średniej wielkości pomelo na sześć części, to już jedna pokrywa dzienne zapotrzebowanie na witaminę C. Pomelo zawiera również dużo potasu – 216 mg/100 gramów (niedobór tego pierwiastka prowadzi m.in. do nadciśnienia tętniczego). Z kolei zawarte w owocu pektyny zapobiegają miażdżycy. Cytrus zawiera dużo przeciwutleniaczy, które opóźniają proces starzenia. Pomelo to owoc niskokaloryczny – w 100 gramach znajduje się jedynie 38 kalorii. Pomelo szybko daje uczucie sytości, co jest kolejnym argumentem za jego spożywaniem dla osób na diecie redukcyjnej (odchudzającej). Owoc mogą spożywać nawet osoby chorujące na cukrzycę, ponieważ pomelo ma niski indeks glikemiczny (30), a więc nie powoduje gwałtownego wzrostu insuliny. Bioflawonoidy zawarte w cytrusie stanowią ochronę przed komórkami nowotworowymi. Z kolei cudowny aromat owocu poprawia samopoczucie.

Sposób obierania pomelo

Natnij skórkę w dowolnym miejscu wzdłuż owocu.

Wyrzuć naciętą skórkę.

Pozbądź się pozostałej skórki, pomagając sobie rękami.

Wyrzuć białe błony i pestki.

Podziel pomelo na części (rękami lub z pomocą noża).

Sposób podania pomelo

Owoc możesz jeść samodzielnie – to wartościowa i sycąca przekąska. Z miąższu pomelo możesz zrobić sok, marmoladę, a skórkę (sparzoną wrzątkiem i usmażoną z cukrem) wykorzystać jako dodatek do ciast. Pomelo dobrze smakuje również w połączeniu z innymi owocami, więc warto na bazie owocu skomponować sałatkę owocową.

Reklama