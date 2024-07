Topinambur, inaczej słonecznik bulwiasty, ma właściwości odchudzające i prebiotyczne. Zapobiega też chorobom układu krążenia i działa przeciwcukrzycowo. Surowy topinambur można dodawać do surówek i kanapek, pieczony do sałatek i zapiekanek.

Reklama

Właściwości topinamburu

Bulwa topinamburu zawiera wapń, żelazo, krzem, potas, fosfor, cynk, a także witaminę C i B1. Jednak przede wszystkim znajduje się w nich duża ilość inuliny. Inulina to rozpuszczalny błonnik, który obniża stężenie glukozy i cholesterolu we krwi. Dzięki temu zapobiega cukrzycy, miażdżycy i chorobom serca. Inulina działa ponadto jak probiotyk, pomaga utrzymać prawidłową florę bakteryjną jelit, co sprawia, że łatwiej wydane są zbędne produkty przemiany materii, szkodliwe bakterie i grzyby nie rozwijają się, a organizm staje się bardziej odporny na choroby. Spożywanie produktów zawierających inulinę szybciej daje uczucie sytości, dzięki temu wspomaga odchudzanie.

Surówka z topinamburu i marchwi

Z topinamburu można przyrządzić pyszną i zdrową surówkę, która podana do obiadu sprawi, że szybciej poczujemy się syci, a więc mniej zjemy.

Składniki:

Zobacz także

250 g topinamburu,

250 g marchewki,

2 łyżki posiekanego koperku,

łyżka oleju rzepakowego lub oliwy,

2 łyżki soku z cytryny lub łyżka octu winnego,

sól,

pieprz.

Sposób przygotowania:

Zetrzyj na tarce obrany topinambur i marchew. Dodaj koperek. Polej je olejem lub oliwą, dodaj sok z cytryny albo ocet. Wymieszaj, a następnie przypraw solą i pieprzem. Wymieszaj jeszcze raz. Sałatka jest gotowa.

Zapiekanka z tuńczykiem i topinamburem

Topinambur można też jeść jako danie główne, na przykład w zapiekance.

Składniki:

1 puszka tuńczyka w sosie własnym,

150 g topinamburu,

3 ziemniaki,

30 g sera gorgonzola,

150 ml jogurtu naturalnego,

1/2 pęczka pietruszki,

łyżka oliwy,

sól i pieprz.

Sposób przygotowania:

Obierz ziemniaki i topinambur i pokrój je na cienkie plasterki. Rozdrobnioną gorgonzolę zmieszaj z jogurtem i przypraw pieprzem i solą. Posmaruj naczynie żaroodporne oliwą i ułóż pierwszą warstwę z ziemniaków. Na ziemniaki połóż tuńczyka, na niego znowu ziemniaki, a na samą górę warstwę topinamburu. Polej całość serem zmieszanym z jogurtem i posyp pokrojoną pietruszką. Piecz przez około 50 minut w piekarniku nagrzanym do 190 stopni.

Reklama