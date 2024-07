Właściwości kapusty kiszonej – naturalny sposób na zdrowie

Zdrowotne właściwości kapusty kiszonej warto docenić zwłaszcza zimą i jesienią, kiedy brakuje świeżych, regionalnych warzyw. Kiszona kapusta to bogactwo witaminy B12, B6, C i PP, a także cynku, żelaza, potasu i magnezu. Swoje menu o kiszoną kapustę powinny koniecznie wzbogacić osoby na diecie odchudzającej, ponieważ jest to naturalne źródło błonnika. Kiszona kapusta zawiera fitoncydy i bakteriocyny, które działają przeciwgrzybiczo i antybakteryjnie.